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В МЧС раскрыли причину черного дыма в Советском районе Волгограда

Сегодня, 23 июля, пожарные расчеты ликвидировали возгорание в частном секторе Советского района.

Сегодня, 23 июля, пожарные расчеты ликвидировали возгорание в частном секторе Советского района Волгограда, над которым поднимался черный дым. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По их словам, к месту пожара прибыли оперативные службы, чтобы потушить горящий дом по улице Шефской.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в Советском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 09:25 мск.

— Горела хозяйственная постройка на площади 15 кв. м. Подразделение 4-ПСЧ ликвидировали горение в 09:38. Причина пожара устанавливается, — уточнили в оперативном ведомстве.

Видео: канал «Волгоград» / МАКС.

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