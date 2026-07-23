Суд аннулировал кредит на 107 тысяч рублей, оформленный мошенниками на омичку

В декабре 2025 года неизвестные лица получили неправомерный доступ к мобильному приложению банка потерпевшей. Злоумышленники оформили от ее имени договор потребительского кредита. Фактически женщина никаких документов с кредитной организацией не подписывала и лично в банк не обращалась. Денежные средства на счет гражданки не поступали, так как мошенники использовали заемные средства для оплаты товара на сайте бесплатных объявлений.