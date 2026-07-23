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Sabah: один человек погиб при атаке дрона на турецкое судно в Черном море

Турецкое издание Sabah сообщило об атаке дрона на сухогруз под флагом Турции в международных водах недалеко от Самсуна. Предполагается, что удар нанесен украинским беспилотником. Судно следовало из порта Тамань.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В акватории Черного моря беспилотник атаковал торговое судно, идущее под флагом Турции. В результате инцидента погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

По данным местных СМИ, нападению подвергся сухогруз MV Reyhan Sarı. Судно перевозило уголь из российского порта Тамань в турецкую провинцию Трабзон. Атака произошла в международных водах недалеко от побережья турецкого города Самсун.

Как отмечает издание, предполагается, что удар был нанесен украинским беспилотником. Несмотря на инцидент, судно смогло продолжить рейс, а пострадавшие моряки были доставлены на берег для оказания медицинской помощи.