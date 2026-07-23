Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец украл золотые браслеты на 2,6 млн рублей

В Волгоградской области будут судить вора ювелирных изделий.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском будут судить 38-летнего жителя Волгограда, который украл золотые браслеты на сумму более 2,6 миллиона рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

Как выяснило следствие, преступление произошло накануне 8 Марта. В обеденное время мужчина находился в Центральном универмаге Волжского. Воспользовавшись тем, что продавец-консультант отвлеклась, он похитил 34 золотых браслета. Их общая стоимость превысила 2,6 миллиона рублей.

Вора быстро нашли. Уголовное дело направили в суд. Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.