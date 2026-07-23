Волгоградец украл золотые браслеты на 2,6 млн рублей

В Волжском будут судить 38-летнего жителя Волгограда, который украл золотые браслеты на сумму более 2,6 миллиона рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.