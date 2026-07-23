У воронежца изъяли 21 тысячу пачек контрафактных сигарет

Несмотря на то что статья предусматривает до шести лет лишения свободы, суд назначил более мягкое наказание, вероятно, учитывая признание вины или сотрудничество со следствием. Он получил год принудительных работ. На протяжении этого срока из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства.