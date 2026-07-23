Известно состояние родителей погибшего при атаке БПЛА 3-летнего ребёнка

Родители трёхлетнего мальчика, погибшего при ночной атаке БПЛА в пригороде Воронежа, отказались от госпитализации. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в четверг, 23 июля.
Мужчине и женщине, которые получили ранения разной степени тяжести, оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте.
Напомним, что минувшей ночью при атаке ВСУ также пострадал 19-летний парень. Он получил лёгкие ранения. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Всего в небе над регионом уничтожили 36 беспилотников. В результате атаки БПЛА повреждён склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, а также автомобили.
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