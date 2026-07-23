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Актюбинец разгуливал по городу с обрезом ружья

В Актобе пьяный мужчина с обрезом ружья шел по улице Ташкентской в сторону магазина. Опасного прохожего заметили очевидцы и сообщили в полицию, передает «Диапазон».

После сообщения очевидцев о мужчине с обрезом огнестрельного ружья 16-го калибра полицейские приехали на место и силой отобрали оружие.

Как выяснилось, 33-летний актюбинец был не только пьян, но и под действием наркотиков.

В итоге он оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.

Сам мужчина уверял, что обрез отобрал у незнакомцев и спрятал около дома. В тот день он поругался по телефону со знакомым и шел в магазин. Зачем взял с собой оружие, объяснить не смог. В суде сказал, что больше так делать не будет и попросил строго его не наказывать.

Суд учел его раскаяние, наличие детей и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. В качестве дополнительного наказания назначено по 100 часов принудительных работ ежегодно в течение всего срока.