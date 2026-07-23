Актюбинец разгуливал по городу с обрезом ружья

Сам мужчина уверял, что обрез отобрал у незнакомцев и спрятал около дома. В тот день он поругался по телефону со знакомым и шел в магазин. Зачем взял с собой оружие, объяснить не смог. В суде сказал, что больше так делать не будет и попросил строго его не наказывать.