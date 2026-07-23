Из-за Волжской ГЭС популярный пляж Астрахани ушел под воду на 10 метров

Волжская ГЭС частично затопила популярный среди астраханцев Ассадулаевский пляж из-за высоких сбросов воды. Волгоградский гидроузел увеличил пропускаемые объемы ресурса, из-за чего вода пришла на 5−10 метров.
«КаспийИнфо» пишет, что причиной решения стала работа Волжско-Камского каскада в условиях высокого притока воды в водохранилища. В зоне подтопления частично оказались стационарные навесы, кабинки для переодевания и развлекательные объекты.
Несмотря на подъем воды и ее похолодание, отдыхающие продолжают посещать объект, так как песчаная зона остается обширной. На въезде на территорию с автовладельцев берут 200 рублей с машины, обещая вернуть деньги, если условия не понравятся.
Ранее сообщалось, как забытая шапка помогла раскрыть давнее убийство.