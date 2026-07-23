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Поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку на левом берегу Воронежа

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Масловка — Колодезная».

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже 18-летняя девушка погибла под колёсами грузового поезда. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла накануне вечером на железнодорожном перегоне «Масловка — Колодезная» в Левобережном районе. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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