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В Башкирии утонула 39-летняя женщина

Сегодня, 23 июля, в Давлекановском районе утонула 39-летняя женщина. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

Трагедия произошла вблизи деревни Ивангород Давлекановского района. На место прибыли спасатели, которые извлекли тело женщины.

По предварительным данным, погибшая купалась в необорудованном для этого месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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