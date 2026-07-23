Минобороны: в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет

В Московской области во время выполнения взлета разбился учебно-боевой самолет. Пилоту удалось благополучно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ.
По данным военного ведомства, инцидент произошел 23 июля. Воздушное судно упало в безлюдной местности, благодаря чему удалось избежать разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения.
В Минобороны подчеркнули, что полет носил тренировочный характер и выполнялся без боекомплекта на борту. В качестве предварительной причины аварии специалисты рассматривают техническую неисправность авиационной техники.