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Минобороны: в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет

В Подмосковье потерпел аварию учебно-боевой самолет. По данным Минобороны РФ, инцидент произошел во время взлета. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, полет проходил без боекомплекта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Московской области во время выполнения взлета разбился учебно-боевой самолет. Пилоту удалось благополучно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, инцидент произошел 23 июля. Воздушное судно упало в безлюдной местности, благодаря чему удалось избежать разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения.

В Минобороны подчеркнули, что полет носил тренировочный характер и выполнялся без боекомплекта на борту. В качестве предварительной причины аварии специалисты рассматривают техническую неисправность авиационной техники.