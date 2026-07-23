В Свердловской области в зоне паводка находятся 538 домов

В Свердловской области затопило 538 домов и 3094 приусадебных участка. Паводковая обстановка остается сложной в Невьянске, Новой Ляле, Первоуральске. На этих территориях вода пребывает. Данные на 23 июля приводит ГУ МЧС Свердловской области.
— За минувшие сутки затопило 88 жилых домов. В том числе 138 приусадебных участков. В зоне подтопления 18 дачных домов, — сообщает ведомство.
Подтопило 10 низководных мостов, а также четыре участка дорог. Из-за паводка ограничен проезд в 22 населенных пункта.
Согласно прогнозу регионального МЧС, в ближайшие сутки может затопить еще 44 дома, а также 408 приусадебных участков. Это территории Слободо-Туринского, Первоуральского, Новолялинского района.
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