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Группа, в составе которой погибла туристка на Урале, не зарегистрировалась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Группа, в составе которой одна туристка погибла, а вторая получила перелом голени на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом, была незарегистрированной, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным главка, дерево упало на палатку туристов на стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая под Нижним Тагилом.

«Пострадавших обнаружено двое — одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой скорой помощи в Демидовскую городскую больницу. Туристическая группа в МЧС России не регистрировалась», — сказал собеседник агентства.

В четверг старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщал журналистам, что туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам, из-за мощного порыва ветра береза упала на палатку и убила женщину.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По версии следствия, женщина в составе тургруппы сплавлялась по реке Чусовой, на берегу которой участники остановились и разбили палаточный лагерь, а затем началась гроза. Мероприятие было организовано одной из частных компаний.

Как пояснял журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшей оказалась жительница Невьянска, которая отправилась в поход вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы находилось более ста человек.

Прокуратура региона начала проверку по инциденту.

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