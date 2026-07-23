Житель Красноярска наехал на автомобиле на пристава и получил срок

Приставы нашли мужчину, но он попытался скрыться на своей Ладе Приоре: заехал во двор и снял с машины номера. Во время составления описи на изъятие авто мужчина заперся и отказывался сотрудничать. Приставы перегородили ему дорогу, но это не остановило должника, и он наехал на одну из сотрудниц. К счастью, женщина не пострадала.