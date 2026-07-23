Склад маркетплейса под Воронежем подвергся атаке БПЛА

Страшные ночи для сотрудников складов, а также продавцов, поставляющих на них свои товары, начались с 18 июля. Именно тогда ВСУ нанесли удары БПЛА по крупному логистическому центру маркетплейса в Котовске Тамбовской области. В результате атаки возник пожар. В результате вражеского удара, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 25 получили ранения. На данный момент в больницах региона остаются 12 пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Ещё десять человек направили в медучреждения Москвы.