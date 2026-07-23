Склад маркетплейса под Воронежем подвергся атаке БПЛА

Мишенью ВСУ в ночь на 23 июля стали мирные кварталы в Воронежской области, в которых проживают семьи с детьми, а также очередной склад одного из популярных в России маркетплейсов, где трудятся такие же граждане. В направлении региона враг выпускал БПЛА и ракеты. Итогом страшной ночи стала гибель трёхлетнего мальчика. Ещё три человека получили ранения. Подробнее об атаке на склад и жертвах ВСУ — в материале vrn.aif.ru.
В зоне особого риска.
Логистический центр маркетплейса в Воронежской области, подвергшийся атаке ВСУ минувшей ночью, это уже пятый такой объект на территории России, который пострадал от налёта вражеских беспилотников за последнюю неделю. В результате атаки повреждения получили кровля склада и фасад другого аналогичного сооружения.
Страшные ночи для сотрудников складов, а также продавцов, поставляющих на них свои товары, начались с 18 июля. Именно тогда ВСУ нанесли удары БПЛА по крупному логистическому центру маркетплейса в Котовске Тамбовской области. В результате атаки возник пожар. В результате вражеского удара, по данным губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 25 получили ранения. На данный момент в больницах региона остаются 12 пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Ещё десять человек направили в медучреждения Москвы.
БПЛА, нанёсшие удар по складу маркетплейса, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.
«Cистема ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», — написал тогда Евгений Первышов в своём канале в мессенджере МАКС.
Этой же ночью ВСУ при помощи беспилотников ударили по ещё одному крупному складу маркетплейса, расположенному в Электростали Московской области. Возникший после атаки пожар удалось потушить лишь на четвёртые сутки. По данным губернатора Андрея Воробьёва, при ударе БПЛА один человек погиб и 37 пострадали.
В ночь на 22 июля беспилотники ВСУ атаковали ещё два аналогичных объекта на юге России.
На складе в Невинномысске Ставропольского края после удара БПЛА произошёл пожар. Сотрудников, находившихся на ночной смене, эвакуировали. В результате атаки пострадали пять человек. Медики оказали всем раненым необходимую помощь. Госпитализация потребовалась только одному человеку.
При атаке беспилотников на логистический комплекс в Краснодаре также произошёл пожар. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали десять человек. Госпитализация потребовалась четырём раненым. Через несколько часов после атаки стало известно, что в больнице скончалась девушка, получившая тяжёлые ранения.
На фоне атак БПЛА на склады маркетплейса деятельность одного из логистических комплексов в пригороде Воронежа будет приостанавливаться ночью. Ограничения носят временный характер. Кроме того, склад пока не принимает новые поставки. Стоимость хранения товаров перестанут начислять с 23 июля. Штрафы за отмену заказа и отгрузку на другой сортировочный центр отключили. Комиссия за отгрузку в срок более 18 часов увеличиваться не будет.
Трёхлетняя жертва ВСУ.
Режим опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области ввели около 22:30 22 июля. Практически сразу в пяти районах региона была объявлена тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотников. В муниципалитетах звучали тревожные сирены, которые нарушили привычный ритм жизни местных жителей уже готовящихся ко сну.
Ближе в часу ночи в каждом из уголков области сработали системы оповещения. На этот раз в регионе объявили ракетную опасность. За ночь особый режим вводился дважды.
Под угрозой удара БПЛА глубокой ночью оказался ещё один район Воронежской области, а также столица Черноземья и Нововоронеж. Местные жители слышали звуки взрывов.
К утру губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. В небе над Воронежем и шестью районами области уничтожили 36 беспилотников.
Атака ВСУ унесла жизнь трёхлетнего мальчика, который находился в частном доме в пригороде Воронежа вместе с родителями. Жилище загорелось в результате падения обломков беспилотника. Взрослые получили ранения разной степени тяжести.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что медики оказали всю необходимую медицинскую помощь родителям погибшего ребёнка на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
В том же муниципалитете лёгкие ранения получил 19-летний парень. Его направили на амбулаторное лечение.
Помимо склада маркетплейса, в регионе зафикисрован ещё ряд разрушений. В частности, в пригороде Воронежа в девяти частных домах выбиты стёкла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. В 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей.
Ещё в двух районах региона повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений.
СК установит всех причастных к преступлениям против мирных жителей.
Преступление ВСУ против мирных жителей Воронежской области, совершённое в ночь на 23 июля, будут расследовать сотрудники СК России.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Также будет выявлены лица, причастные к совершению преступления.
После гибели малыша губернатор Александр Гусев, мэр Сергей Петрин и уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина выразили соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
«Главная боль этой ночи — не в цифрах сбитых целей, а в том, что мишенью вновь стали мирные кварталы, где живут семьи с детьми. Горе, которое невозможно осмыслить — в результате пожара, возникшего после падения обломков БПЛА, погиб трёхлетний мальчик. Его родители получили ранения. Это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас Атаки по жилым кварталам, по домам, где спят семьи, — это удар по всем нам. И боль этой ночи останется с нами надолго», — написала детский омбудсмен в своём канале в мессенджере МАКС.
Власти готовы оказать родителям погибшего малыша всю необходимую поддержку.
«Это тяжёлая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль. В такие минуты никакие слова не способны облегчить горе, но знайте: вы не одни», — написал мэр Сергей Петрин в своём канале в мессенджере МАКС.