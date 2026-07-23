В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает пресс-служба.
По версии следствия, 21 июля вечером он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, с которыми последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга, где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.
«В мобильном телефоне обнаружена переписка с пользователем, в которой содержатся инструкции по способу совершения преступления», — добавили в пресс-службе.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.