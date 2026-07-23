Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Подросток поджег два релейных шкафа на железной дороге в Кировском районе Петербурга, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Источник: РИА Новости

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 21 июля вечером он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, с которыми последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга, где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.

«В мобильном телефоне обнаружена переписка с пользователем, в которой содержатся инструкции по способу совершения преступления», — добавили в пресс-службе.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК