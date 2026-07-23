В Петербурге задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге

По версии следствия, 21 июля вечером он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и лом, с которыми последовал на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе Санкт-Петербурга, где совершил поджог двух релейных шкафов, отвечающих за регулирование движения поездов и безопасный пропуск железнодорожных составов.