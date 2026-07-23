В Симферополе водитель Kia насмерть сбил женщину: ему вынесли приговор

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя крымской столицы виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на 1 год 3 месяца. Симферопольцу на года запретили садиться за руль.