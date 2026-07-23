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В Симферополе водитель Kia насмерть сбил женщину: ему вынесли приговор

В Симферополе водитель Kia насмерть сбил женщину и получил 1,5 года условно.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе местного жителя признали виновным в том, что он устроил ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле. Симферополец ехал за рулем Kia по бульвару Ленина. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, горожанин проявил невнимательность. Из-за этого иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу.

«Водитель вызвал скорую помощь, однако от полученных телесных повреждений женщина через некоторое время скончалась», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя крымской столицы виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на 1 год 3 месяца. Симферопольцу на года запретили садиться за руль.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.