На трассе Ялта — Севастополь восстановили движение после схода селя

Движение на 25-м километре трассы Ялта — Севастополь восстановлено после расчистки последствий схода селя, сообщает первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Напомним причиной происшествия стали обильные осадки. Для ликвидации последствий были задействованы девять единиц техники, десять работников «Крымавтодора», а также сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
В ходе работ дорожные службы убрали с проезжей части около 400 кубометров грунта, после чего движение на участке было полностью восстановлено.
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