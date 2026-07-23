На трассе Ялта — Севастополь восстановили движение после схода селя

Мы писали, что на Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий опасных метеорологических явлений. Всего к работам привлечены 125 человек и 32 единицы техники, в том числе аэромобильная группировка МЧС, работающая в районе дороги Симеиз — Голубой Залив у горы Кошка.