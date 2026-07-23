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На трассе Ялта — Севастополь восстановили движение после схода селя

Дорожные службы завершили расчистку участка трассы Ялта — Севастополь, перекрытого после сильных ливней.

Источник: Канал в Max первого замглавы администрации Ялты Сергея Олефиренко

Движение на 25-м километре трассы Ялта — Севастополь восстановлено после расчистки последствий схода селя, сообщает первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

Напомним причиной происшествия стали обильные осадки. Для ликвидации последствий были задействованы девять единиц техники, десять работников «Крымавтодора», а также сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

В ходе работ дорожные службы убрали с проезжей части около 400 кубометров грунта, после чего движение на участке было полностью восстановлено.

Мы писали, что на Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий опасных метеорологических явлений. Всего к работам привлечены 125 человек и 32 единицы техники, в том числе аэромобильная группировка МЧС, работающая в районе дороги Симеиз — Голубой Залив у горы Кошка.

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