Парень похитил персональные данные студентов двух вузов в Воронеже

В Воронеже 21-летнему парню вынесли приговор за незаконные сбор и хранение персональных данных студентов двух вузов. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Базу данных вуза молодой человек взломал в марте-апреле 2025 года. После этого он скопировал оттуда сведения об обучающихся. Парень также подговорил знакомого, студента одного из университетов, собрать для него аналогичную информацию.
О незаконной деятельности молодого человека узнали правоохранители. Они изъяли у него флешку, на которой парень хранил собранные данные. Их он планировал использовать в будущем.
Изначально парню грозило до четырёх лет лишения свободы по статье о незаконном сборе и хранении персональных данных (ч. 1 ст. 272.1 УК РФ). Однако в итоге ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело прекратили в связи с тем, что преступление было совершено впервые, а молодой человек раскаялся и загладил вину, перечислив средства в благотворительные фонды.