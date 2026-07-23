Парень похитил персональные данные студентов двух вузов в Воронеже

Изначально парню грозило до четырёх лет лишения свободы по статье о незаконном сборе и хранении персональных данных (ч. 1 ст. 272.1 УК РФ). Однако в итоге ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело прекратили в связи с тем, что преступление было совершено впервые, а молодой человек раскаялся и загладил вину, перечислив средства в благотворительные фонды.