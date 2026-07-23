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Парень похитил персональные данные студентов двух вузов в Воронеже

О незаконной деятельности молодого человека узнали правоохранители.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже 21-летнему парню вынесли приговор за незаконные сбор и хранение персональных данных студентов двух вузов. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Базу данных вуза молодой человек взломал в марте-апреле 2025 года. После этого он скопировал оттуда сведения об обучающихся. Парень также подговорил знакомого, студента одного из университетов, собрать для него аналогичную информацию.

О незаконной деятельности молодого человека узнали правоохранители. Они изъяли у него флешку, на которой парень хранил собранные данные. Их он планировал использовать в будущем.

Изначально парню грозило до четырёх лет лишения свободы по статье о незаконном сборе и хранении персональных данных (ч. 1 ст. 272.1 УК РФ). Однако в итоге ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело прекратили в связи с тем, что преступление было совершено впервые, а молодой человек раскаялся и загладил вину, перечислив средства в благотворительные фонды.

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