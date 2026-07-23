У поликлиники на ул. М. Расковой в ДТП пострадал человек

В Калининграде неподалеку от поликлиники на ул. М. Расковой столкнулись два автомобиля. О ДТП, которое произошло сегодня днем, сообщает «Комсомолке» очевидец.
В результате столкновения машин, одна из которых такси, есть пострадавший. Ему оказывают помощь медики.
. предоставлено очевидцем.
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