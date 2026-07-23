Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У поликлиники на ул. М. Расковой в ДТП пострадал человек

Очевидцы сообщают о столкновении двух автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде неподалеку от поликлиники на ул. М. Расковой столкнулись два автомобиля. О ДТП, которое произошло сегодня днем, сообщает «Комсомолке» очевидец.

В результате столкновения машин, одна из которых такси, есть пострадавший. Ему оказывают помощь медики.

. предоставлено очевидцем.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше