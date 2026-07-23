4,7 тысячи жителей Борского района остались без электричества после непогоды

4,7 тысячи жителей Борского района остались без электричества в домах после залпового ливня в Нижегородской области 22 июля. Всего от непогоды пострадали 32 населённых пункта, рассказал глава округа Алексей Боровский.
Штормовой ветер оставил после себя десятки упавших деревьев и оборванных линий электропередачи. В первые три часа после завершения дождя энергетики смогли восстановить электроснабжение примерно на половине объектов, а к полуночи все системы уже заработали от сети либо на резервных источниках.
Также коммунальщики оперативно расчистили тротуары и дороги.
«Электроснабжение большинства населённых пунктов восстановлено; работы продолжаются по отдельным участкам города, деревням и конкретным домовладениям. Полное завершение работ силами 10 собственных и приданных бригад энергетиков ожидается сегодня. Продолжается уборка завалов во дворах, палисадниках и полосах отвода дорог — потребуется ещё около недели из-за большого объёма повреждений», — пояснил Боровский.
Напомним, что залповый ливень накрыл Нижегородскую область в среду днем, 22 июля. Непогода также сопровождалась градом размером с теннисный мяч и штормовым ветром. Как Нижний Новгород справился с последствиями урагана — рассказали в отдельном материале.
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