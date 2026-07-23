4,7 тысячи жителей Борского района остались без электричества после непогоды

Штормовой ветер оставил после себя десятки упавших деревьев и оборванных линий электропередачи. В первые три часа после завершения дождя энергетики смогли восстановить электроснабжение примерно на половине объектов, а к полуночи все системы уже заработали от сети либо на резервных источниках.