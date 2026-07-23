Директора реабцентра «Свобода» в Сысерти отправили под домашний арест

В марте следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной клиники в Сысерти. По данным местных СМИ, речь шла о филиале федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Один из пациентов свердловского филиала сообщал порталу Е1, что в реабилитационном центре вместо помощи над ним издевались: закрывали в натопленной бане до потери сознания, не давали спать. Выбраться ему удалось только после того, как он покалечил себя и попал в больницу.