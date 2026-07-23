Парень, которого сбил внедорожник в центре Иркутска, не пострадал

На записи видно, как несколько парней выясняют отношения. Словесная перепалка переходит в массовую драку, но в какой-то момент ситуация принимает совсем опасный оборот. Один из участников конфликта садится в автомобиль и на полном ходу направляет его прямо в толпу. Машина сбивает 19-летнего парня, водитель переезжает его и скрывается с места. На кадрах слышны крики ужаса и боли. Пострадавшему позже потребовалась помощь медиков, однако, как стало известно КП-Иркутск, серьезных травм чудом удалось избежать.