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Парень, которого сбил внедорожник в центре Иркутска, не пострадал

Полицейские отследили видео в интернете и оперативно установили личность водителя.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске продолжают расследовать историю, которая случилась утром 19 июля возле ночного клуба на улице Байкальской. Все началось с обычной ссоры между молодыми людьми, но очень быстро переросло в уголовное дело. Кадры, снятые очевидцами, разлетелись по соцсетям.

На записи видно, как несколько парней выясняют отношения. Словесная перепалка переходит в массовую драку, но в какой-то момент ситуация принимает совсем опасный оборот. Один из участников конфликта садится в автомобиль и на полном ходу направляет его прямо в толпу. Машина сбивает 19-летнего парня, водитель переезжает его и скрывается с места. На кадрах слышны крики ужаса и боли. Пострадавшему позже потребовалась помощь медиков, однако, как стало известно КП-Иркутск, серьезных травм чудом удалось избежать.

Полицейские установили личность водителя. Им оказался 17-летний подросток. По предварительным данным, в тот день он без спроса взял автомобиль отца. Сейчас он задержан.

Напомним, заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, а также решают вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.