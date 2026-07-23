В Прикамье будут судить курьера мошенников, который сам стал жертвой обмана

Жителя Свердловской области, который и сам оказался жертвой жуликов, осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Пермского края.
В полицию города Чайковский обратилась 81-летняя женщина. Ей позвонила неизвестная и под предлогом продления договора сотовой связи попросила назвать номер СНИЛС. Потом на пенсионерку вышел мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
Он начал запугивать женщину тем, что против нее возбудили уголовное дело за помощь иностранному государству. И тут же в разговор вошла еще одна член преступной группировки. Она сказала, что работает адвокатом и сказала напуганной пенсионерке, что ей нужно спасать личные сбережения от ареста.
Тут же они договорились, что свои деньги старушка передаст курьеру. И когда пенсионерка уже приготовила порядка 500 тысяч рублей, она засомневалась и сообщила о происходящем в полицию.
Сыщики задержали приехавшего к женщине мужчину, но это оказался обычный таксист, которому заказали привезти груз из Чайковского в Свердловскую область. Там его ожидал настоящий курьер от мошенников. Он попал в руки полиции и рассказал грустную историю, что его самого обманули.
Оказывается, мошенники выманили у него три миллиона рублей и обещали вернуть после выполнения заданий — он должен был получать и передавать посылки с денежными средствами между звеньями преступной цепи.
Сейчас курьеру, лишившемуся своих денег, предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд.