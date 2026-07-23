В Прикамье будут судить курьера мошенников, который сам стал жертвой обмана

Он начал запугивать женщину тем, что против нее возбудили уголовное дело за помощь иностранному государству. И тут же в разговор вошла еще одна член преступной группировки. Она сказала, что работает адвокатом и сказала напуганной пенсионерке, что ей нужно спасать личные сбережения от ареста.