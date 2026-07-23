Жительницу Челябинской области укусил редкий ядовитый паук

Жительницу Уйского Наталью Первухину укусил ядовитый паук желтый сак. Бродячий хищник — нетипичный для нашей местности. Женщина считает, что он попал в дом жертвы вместе с фруктами, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».
«Боковым зрением увидела: что-то ползет. Хотела стряхнуть, но паук, которого успела рассмотреть, укусил меня в правую руку, между большим и указательным пальцами. И тут ее пронзила такая жгучая, острая боль, что стало невыносимо. Больнее даже укуса осы. Место укуса покраснело», — рассказывает женщина.
Боль не отпускала всю ночь. На следующий день женщина обратилась в больницу. Врачи сделали обезболивающий укол и назначили курс антигистаминных препаратов. Только тогда состояние Натальи улучшилось.
Семья женщины предполагает, что виной ядовитого укуса стал паук — желтый сак. В наших краях он не водится, но мог попасть вместе с фруктами. Специалисты считают этого паука обитателем южных регионов, но ареал его распространения все расширяется с потеплением климата. Почти 10 лет назад желтого сака зафиксировали в Брединском районе Челябинской области.