Жительницу Челябинской области укусил редкий ядовитый паук

Семья женщины предполагает, что виной ядовитого укуса стал паук — желтый сак. В наших краях он не водится, но мог попасть вместе с фруктами. Специалисты считают этого паука обитателем южных регионов, но ареал его распространения все расширяется с потеплением климата. Почти 10 лет назад желтого сака зафиксировали в Брединском районе Челябинской области.