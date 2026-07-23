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В Прикамье студент колледжа подозревается в ложном сообщении о теракте

Максимальное наказание за это преступление — до 8 лет лишения свободы.

Студента колледжа из Красновишерска подозревают в ложном сообщении о теракте, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В сентябре 2025 года он разместил в своём канале в мессенджере информацию о готовящихся терактах. По данным следствия, сделал он это с целью дестабилизации работы органов власти. Информация попала в поле зрения сотрудников УФСБ, которые передали дело в Следственный комитет. Парень дал признательные показания, проведена судебная лингвистическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи напоминают, что ответственность за ложное сообщение о теракте наступает с 14 лет.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что жителя Свердловской области осудили за за экстремистские посты в соцсетях.