Жителя Хакасии обвинили в вовлечении сына в опасное вождение после ДТП

В Хакасии житель приобрел своему сыну мотоцикл, на котором тот попал в ДТП. На 39-летнего жителя Абакана завели уголовное дело. Об этом рассказали в краевом СК. В 2024 году подозреваемый купил мотоцикл, для управления которым требуется водительское удостоверение. Мужчина начал обучать 16-летнего сына вождению и отпускал его покататься.
Авария случилась 2 мая 2026 года. Парень получил вред здоровью средней тяжести.
Теперь его отца подозревают в вовлечении подростка в действия, представляющие опасность для его жизни.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчине может грозить до года лишения свободы.