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Жителя Хакасии обвинили в вовлечении сына в опасное вождение после ДТП

СК завел дело на жителя Абакана из-за аварии с участием его сына.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии житель приобрел своему сыну мотоцикл, на котором тот попал в ДТП. На 39-летнего жителя Абакана завели уголовное дело. Об этом рассказали в краевом СК. В 2024 году подозреваемый купил мотоцикл, для управления которым требуется водительское удостоверение. Мужчина начал обучать 16-летнего сына вождению и отпускал его покататься.

Авария случилась 2 мая 2026 года. Парень получил вред здоровью средней тяжести.

Теперь его отца подозревают в вовлечении подростка в действия, представляющие опасность для его жизни.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчине может грозить до года лишения свободы.