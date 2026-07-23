Жителя Хакасии обвинили в вовлечении сына в опасное вождение после ДТП

В Хакасии житель приобрел своему сыну мотоцикл, на котором тот попал в ДТП. На 39-летнего жителя Абакана завели уголовное дело. Об этом рассказали в краевом СК. В 2024 году подозреваемый купил мотоцикл, для управления которым требуется водительское удостоверение. Мужчина начал обучать 16-летнего сына вождению и отпускал его покататься.