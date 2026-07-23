Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под суд

В Волгоградской области идет под суд 38-летний мужчина, который украл из Центрального универмага в Волжском 34 золотых браслета общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, подписано обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.