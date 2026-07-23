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Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под суд

В Волгоградской области идет под суд 38-летний мужчина, который украл из.

В Волгоградской области идет под суд 38-летний мужчина, который украл из Центрального универмага в Волжском 34 золотых браслета общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, подписано обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.

По данным следствия, преступление было совершено накануне праздника 8 Марта. Мужчина воспользовался невнимательностью продавца-консультанта в ювелирном салоне и украл золотые изделия.

За кражу, совершенную в особо крупном размере, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.