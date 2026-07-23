Обследование пострадавшего от беспилотника дома в Ялте займет до двух недель

Обследование многоквартирного дома в Ялте, пострадавшего от атаки беспилотника в ночь на 22 июля, может продлиться до двух недель, сообщил первый заместитель главы городской администрации Сергей Олефиренко.
«На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания. Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель», — отметил Олефиренко.
Сотрудники департамента соцполитики принимают заявления на материальную помощь. По вопросам о восстановлении утраченных документов можно обратиться в Центр социального обслуживания. Также по телефонам: +79786528981 и +79789028935 работают горячие линии.
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