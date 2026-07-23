В Крыму задержали местного жителя за одобрение теракта в «Крокусе»

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
«Выявлен и задержан житель Симферополя, который публично в сети “Интернет” размещал комментарии, одобряющие теракт, совершенный в московском концертном зале “Крокус сити холл”. Крымчанину может грозить до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 25-летний мужчина проводил свободное время за чтением украинских Telegram-каналов, где, с его слов, поддался влиянию ошибочной идеологии и решил вступить в чате в дискуссию.
«Помимо одобрения трагедии в “Крокус сити холле” гражданин поддерживал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Согласно заключению лингвистической экспертизы, комментарии гражданина содержат высказывания, публично оправдывающие терроризм», — говорится в сообщении.
Задержанный, по данным ведомства, также призывал к насильственным действиям против русских. Возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности, а также решается вопрос о возбуждении второго дела за призывы к экстремистской деятельности.
«Мужчина свою вину признает и раскаивается в содеянном», — подчеркнули в пресс-службе.