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Под Воронежем в колонию отправили осетинца за попытку убийства

Осужденного обязали компенсировать моральный ущерб.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в конце июня 2025 года ночью в одном из кафе в Нововоронеже между 42-летним жителем республики Северная Осетия-Алания и потерпевшим возник словесный конфликт, переросший в драку возле увеселительного заведения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В ходе выяснения отношений осужденный не менее семи раз ударил оппонента клинком раскладного ножа в область жизненно важных органов. Потерпевшему на помощь пришли очевидцы и врачи «скорой». С момента задержания фигурант находился под стражей.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено шесть лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

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