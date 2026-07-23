Под Воронежем в колонию отправили осетинца за попытку убийства

Суд установил, что в конце июня 2025 года ночью в одном из кафе в Нововоронеже между 42-летним жителем республики Северная Осетия-Алания и потерпевшим возник словесный конфликт, переросший в драку возле увеселительного заведения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.