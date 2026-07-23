Младенец погиб и пять человек пострадали при ДТП на Алтае

В Республике Алтай в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла двухмесячная девочка, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла около 14:00 по местному времени вблизи села Шебалино. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Honda Orthia, прибывший из Свердловской области, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina под управлением местного жителя.
В момент ДТП двухмесячный ребенок, находившийся в салоне Toyota, был у матери на руках. Девочку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось — она скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.
Медицинская помощь потребовалась водителю Honda и его 32-летней пассажирке, а также троим участникам движения, находившимся в автомобиле Toyota: 28-летней женщине и двум несовершеннолетним. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.