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Младенец погиб и пять человек пострадали при ДТП на Алтае

Около алтайского села Шебалино столкнулись Honda Orthia и Toyota Carina. По предварительным данным, водитель из Свердловской области выехал на встречную полосу. В аварии погибла двухмесячная девочка, а пятеро участников движения, включая двух несовершеннолетних, пострадали. Сотрудники МВД проводят проверку по факту трагедии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Республике Алтай в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла двухмесячная девочка, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла около 14:00 по местному времени вблизи села Шебалино. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Honda Orthia, прибывший из Свердловской области, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina под управлением местного жителя.

В момент ДТП двухмесячный ребенок, находившийся в салоне Toyota, был у матери на руках. Девочку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось — она скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Медицинская помощь потребовалась водителю Honda и его 32-летней пассажирке, а также троим участникам движения, находившимся в автомобиле Toyota: 28-летней женщине и двум несовершеннолетним. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.