В Челябинске женщину-инвалида осудили за зверскую расправу над одноногим знакомым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фигурантка — 39-летняя местная жительница. История того преступления началась осенью 2025 года.
В квартире одного из домов по улице Агалакова (Ленинский район) горожанка, будучи пьяной, в ходе конфликта нанесла удар ножом в живот своему 28-летнему приятелю. Но в тот раз все обошлось кратковременным расстройством здоровья.
Но спустя месяц, в ноябре того же года, женщина, вновь находясь в нетрезвом виде, во время ссоры повалила мужчину на пол, прижала весом своего тела, а затем обернула шею жертвы кухонным полотенцем и стала душить. Желая отвести от себя подозрение, злоумышленница при помощи сожителя вынесла труп на лестничную площадку, привлекла внимание соседей, которым заявила, что что обнаружила знакомого без признаков жизни.
«В ходе судебного заседания она выдвигала разные версии событий: то заявляя, что умысла на убийство у нее не было, то указывая, что смерть могла наступить в результате действий иных лиц. В части причинения легкого вреда здоровью свою причастность не отрицала», — рассказали в прокуратуре региона.
Известно, что горожанка вела антисоциальный образ жизни, часто употребляла алкоголь и нигде не работала — ей установлена инвалидность первой группы. У убитого, в свою очередь, была ампутирована нога, он передвигался при помощи костылей и протеза.
Ленинский районный суд приговорил женщину к семи с половиной годам в исправительной колонии общего режима.