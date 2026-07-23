В Челябинске женщину-инвалида осудили за зверскую расправу над одноногим знакомым

Но спустя месяц, в ноябре того же года, женщина, вновь находясь в нетрезвом виде, во время ссоры повалила мужчину на пол, прижала весом своего тела, а затем обернула шею жертвы кухонным полотенцем и стала душить. Желая отвести от себя подозрение, злоумышленница при помощи сожителя вынесла труп на лестничную площадку, привлекла внимание соседей, которым заявила, что что обнаружила знакомого без признаков жизни.