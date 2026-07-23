На жестокое избиение во время игрового квеста пожаловались волгоградцы

В Дзержинском районе Волгограда шестеро совершеннолетних участников заявили о получении травм во время хоррор-квеста в ночь на 17 июля 2026 года.
Юные участники выбрали средний уровень сложности с минимальным контактом, но сообщили, что актеры применили физическую силу, оставившую у двоих посетителей многочисленные гематомы.
Одна из участниц Ангелина рассказала v1.ru, что в ходе игры актеры били посетителей кулаками, в том числе по голове. По ее словам, для запугивания использовалась углошлифовальная машина, искры от которой летели на людей. Также девушка заявила, что ее ударили ногой в поясницу, а одного из парней толкнули, и он ударился о дверь.
По версии пострадавших, организаторы предложили денежную компенсацию, чтобы избежать обращения в полицию. При этом у одной из девушек по сей день кружится голова, и она планирует обратиться в больницу с подозрением на сотрясение.
Ранее сообщалось, что из-за сбросов на Волжской ГЭС затопило Астраханский пляж.