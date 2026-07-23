На жестокое избиение во время игрового квеста пожаловались волгоградцы

Одна из участниц Ангелина рассказала v1.ru, что в ходе игры актеры били посетителей кулаками, в том числе по голове. По ее словам, для запугивания использовалась углошлифовальная машина, искры от которой летели на людей. Также девушка заявила, что ее ударили ногой в поясницу, а одного из парней толкнули, и он ударился о дверь.