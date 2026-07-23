Бультерьер набросился на трехлетнего мальчика и его отца в Ленобласти

По ее словам, супруг и сын выгуливали собаку, когда навстречу им вышел соседский бультерьер без поводка. Пес начал обходить семью со стороны ребенка. Тогда мужчина забеспокоился и подхватил сына к себе, но собака вцепилась ребенку в ноги, буквально вырвав его из рук.