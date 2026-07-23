Один человек погиб и трое пострадали при крушении военного вертолета в Чехии

Военный вертолет UH-1Y Venom потерпел крушение на территории 22-й базы вертолетной авиации ВВС Чехии в городе Намешть-над-Ославой. В результате авиакатастрофы один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на экстренные службы.
Всего на борту воздушного судна находились пять человек. Двое пострадавших были экстренно доставлены в Университетскую больницу Брно в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в больницу святой Анны. Сообщение о происшествии поступило в 12:11 по местному времени. По информации полиции, машина рухнула непосредственно на территории военного аэродрома. Место крушения было оцеплено, на объекте продолжают работу спасательные службы.
Генеральный штаб Чехии подтвердил факт катастрофы, однако подробная информация о причинах аварии пока не разглашается. Официальные лица заявили, что детали будут обнародованы позднее.
22-я база вертолетной авиации в Намешти-над-Ославой является одним из ключевых объектов ВВС страны. Авиапарк базы недавно прошел процесс обновления, в ходе которого на вооружение были приняты американские вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, дополнившие эксплуатируемые транспортные вертолеты Ми-171Ш.