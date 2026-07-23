Один человек погиб и трое пострадали при крушении военного вертолета в Чехии

Всего на борту воздушного судна находились пять человек. Двое пострадавших были экстренно доставлены в Университетскую больницу Брно в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в больницу святой Анны. Сообщение о происшествии поступило в 12:11 по местному времени. По информации полиции, машина рухнула непосредственно на территории военного аэродрома. Место крушения было оцеплено, на объекте продолжают работу спасательные службы.