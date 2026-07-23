Что произошло в Минске, где водитель-иностранец ударил пассажирку такси во время ссоры

Водитель-иностранец ударил пассажирку такси во время ссоры. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В Московское РУВД обратилась 29-летняя жительница Минска. По ее словам, вместе с подругой она ехала в такси. В какой-то момент между минчанкой и водителем возник конфликт. Со слов девушки, водитель ее ударил.
Сотрудники милиции оперативно смогли установить личность водителя, которым оказался 30-летний иностранец. Проводится проверка, устанавливаются детали случившегося. По ее результатам будут приняты меры реагирования, в том числе в рамках миграционного законодательства.
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