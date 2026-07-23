Семь лет за семьсот «мертвых душ»: в Казани вынесли приговор по делу о мошенничестве с маткапиталом

Багиян, по материалам дела, выступал свидетелем фиктивных рождений детей, которые на самом деле никогда не существовали. Его помощница Козынбаева занималась поиском так называемых «фиктивных мам», убеждая их участвовать в преступной афере. Женщины, соглашаясь на роль матери несуществующего ребенка, получали свидетельство о рождении, а затем материнский капитал. Они заявляли в органах ЗАГС о том, что родили ребенка дома, а организатор схемы выступал фиктивным свидетелем. Таким образом, Багиян «зафиксировал» 708 случаев появления на свет несуществующих младенцев. Полученные средства распределялись между участниками схемы, при этом «мамам» доставалось лишь 10−20 тысяч рублей.