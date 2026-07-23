Семь лет за семьсот «мертвых душ»: в Казани вынесли приговор по делу о мошенничестве с маткапиталом

Вахитовский суд Казани завершил рассмотрение дела о нелегальном обналичивании средств из материнского капитала, в результате которого, по версии следствия, бюджет Татарстана недосчитался 9,8 миллиона рублей. О том, как проходило судебное заседание, пишет ИА «Татар-информ».
Организаторами мошеннической схемы, действовавшей с 2021 по 2022 год, выступали юрист Арам Багиян и его помощница Лана Козынбаева, имеющая лишь начальное образование. Свои аферы они проворачивали в разных регионах страны. В Татарстане таким образом «родились» 13 детей. Суд признал обоих фигурантов дела виновными.
Багиян, по материалам дела, выступал свидетелем фиктивных рождений детей, которые на самом деле никогда не существовали. Его помощница Козынбаева занималась поиском так называемых «фиктивных мам», убеждая их участвовать в преступной афере. Женщины, соглашаясь на роль матери несуществующего ребенка, получали свидетельство о рождении, а затем материнский капитал. Они заявляли в органах ЗАГС о том, что родили ребенка дома, а организатор схемы выступал фиктивным свидетелем. Таким образом, Багиян «зафиксировал» 708 случаев появления на свет несуществующих младенцев. Полученные средства распределялись между участниками схемы, при этом «мамам» доставалось лишь 10−20 тысяч рублей.
В ходе судебных прений обвинение настаивало на назначении Багияну и Козынбаевой 8 и 8,5 лет лишения свободы соответственно. Сам Багиян свою вину в хищении отрицал, настаивая лишь на подделке документов. Козынбаева также не признала себя виновной в участии в организованной группе.
В итоге суд назначил Араму Багияну наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Лане Козынбаевой — 7,5 лет с аналогичным режимом содержания. Козынбаева была взята под стражу в зале суда, поскольку до этого находилась под домашним арестом.
Другие участники схемы, в основном «фиктивные мамы», получили условные сроки или были освобождены в связи с отбытием наказания под арестом. Несколько подсудимых погасили нанесенный ущерб, в отношении тех, кто этого не сделал, было принято решение об аресте имущества.