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Умер один из пострадавших при атаке украинского дрона на магазин в Энергодаре

Атака дронов на Энергодар привела к гибели мужчины: он скончался в больнице после удара по магазину на улице Воинов-Интернационалистов. Мэр Максим Пухов сообщил, что врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Ранее под удар попал городской рынок с двумя пострадавшими.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по магазину в Энергодаре, скончался в медико-санитарной части. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на все усилия врачей, мужчина <…> скончался в медико-санитарной части», — написал глава города, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Энергодар подвергся серии атак по объектам гражданской инфраструктуры. Первый удар был нанесен по территории городского рынка, где тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака беспилотника пришлась на район улицы Воинов-Интернационалистов, где дроном был атакован магазин. В результате этого взрыва пострадали 30-летний мужчина, который впоследствии умер от полученных травм, и женщина около 60 лет.

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