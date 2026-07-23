Умер один из пострадавших при атаке украинского дрона на магазин в Энергодаре

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по магазину в Энергодаре, скончался в медико-санитарной части. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
«Несмотря на все усилия врачей, мужчина <…> скончался в медико-санитарной части», — написал глава города, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Энергодар подвергся серии атак по объектам гражданской инфраструктуры. Первый удар был нанесен по территории городского рынка, где тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака беспилотника пришлась на район улицы Воинов-Интернационалистов, где дроном был атакован магазин. В результате этого взрыва пострадали 30-летний мужчина, который впоследствии умер от полученных травм, и женщина около 60 лет.