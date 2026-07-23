Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 251 млн рублей

В Самаре мужчина скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области директор организации попал под следствие, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь о сумме свыше 251 миллиона рублей, накопленной за период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Мужчина намеренно занизил НДС, применяя вычеты счетов-фактур с ложными сведениями. В расходы неправомерно внесли стоимость комплектующих и подержанного оборудования», — рассказали в следственном управлении.

В федеральный розыск объявлен директор организации, не исполнивший налоговые обязательства. Следователи изъяли документы, допросили свидетелей, назначили экспертизы и приняли меры для возврата ущерба государству. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УФСБ по Самарской области.