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Менеджеров ПВЗ на Васильевском будут судить за кражу чужих посылок

Мужчины отменяли заказы и подменяли товары.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух менеджеров пункта выдачи заказов. Мужчины обвиняются в присвоении товаров с использованием служебного положения.

С апреля по октябрь 2025 года они систематически воровали поступающие заказы. Обвиняемые применяли разные схемы: фиктивно отменяли заказы, подменяли товары в коробках, не вносили сведения в электронную систему учета. Для своей схемы они использовали множество аккаунтов.

— Общая сумма ущерба превысила 161 тысячу рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд. Мужчинам грозит наказание за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.