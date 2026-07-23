Менеджеров ПВЗ на Васильевском будут судить за кражу чужих посылок

С апреля по октябрь 2025 года они систематически воровали поступающие заказы. Обвиняемые применяли разные схемы: фиктивно отменяли заказы, подменяли товары в коробках, не вносили сведения в электронную систему учета. Для своей схемы они использовали множество аккаунтов.