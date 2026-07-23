Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже предприниматель стащил из бюджета 30 миллионов

Уголовное дело передали в Центральный суд города.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в сентябре 2024 года 38-летний житель Воронежа получил субсидию в размере 30 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на закупку и монтаж заводских модульных домов для базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый самостоятельно возвел объекты из собственных материалов ради экономии, а в контролирующее ведомство предоставил отчетность с заведомо завышенной стоимостью работ.

В результате региональное министерство предпринимательства, торговли и туризма понесло ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный суд Воронежа.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше