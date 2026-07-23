В Воронеже предприниматель стащил из бюджета 30 миллионов

По данным следствия, в сентябре 2024 года 38-летний житель Воронежа получил субсидию в размере 30 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на закупку и монтаж заводских модульных домов для базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.