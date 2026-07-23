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Шторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на дорогу и придомовые участки, протяженность завала составляет порядка 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«На участке дороги на улице Баранова произошел сход грунта, протяженность завала составляет около 50 метров», — говорится в сообщении.

Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий частных домов, убирают сползшую землю и камни с участков и придомовых территорий, а также расчищают дорожное полотно для восстановления движения.

Для обеспечения безопасности людей сотрудники МВД частично перекрыли участок дороги.

На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, сообщалось ранее. Кроме того, на трассу Ялта — Севастополь сошел сель. Последствия непогоды ликвидируют более сотни спасателей.

Работы по ликвидации последствий схода селевых потоков ведутся в поселке Симеиз на переулке Колхозный, 12. там произошел сход грунта на участок дороги, а в поселке Голубой Залив камень сошел на проезжую часть.

Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Крымавтодора» ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта — Севастополь.

До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20−25 м/с.

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