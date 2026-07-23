Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка погибла на пожаре в многоквартирном доме

Предварительной причиной пожара является поджог.

В Нижнем Новгороде в одной из квартир жилого дома погибла на пожаре местная жительница. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На улице Тираспольской произошло возгорание в многоквартирном доме. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на 2 и 3 этажах.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 46 спасателей и 14 единиц спецтехники.

На месте происшествия обнаружили тело 62-летней женщины. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы.

Предварительной причиной пожара назвали поджог.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что шесть человек спасли на пожаре в Выксе.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше