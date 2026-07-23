Нижегородка погибла на пожаре в многоквартирном доме

В Нижнем Новгороде в одной из квартир жилого дома погибла на пожаре местная жительница. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На улице Тираспольской произошло возгорание в многоквартирном доме. Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на 2 и 3 этажах.
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 46 спасателей и 14 единиц спецтехники.
На месте происшествия обнаружили тело 62-летней женщины. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы.
Предварительной причиной пожара назвали поджог.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что шесть человек спасли на пожаре в Выксе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше