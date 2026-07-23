Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах, создав угрозу распространения пламени на весь дом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении участвовали 46 спасателей и 14 единиц техники. Из здания эвакуировали четырех человек.
В результате происшествия погибла 62-летняя женщина, еще два человека получили травмы. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог, правоохранительные органы выясняют обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что поджог мог стать причиной возгорания в доме на Витебской в Нижнем Новгороде.