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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде

Предварительной причиной возгорания на улице Тираспольской назвали поджог. Еще два человека пострадали.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел на улице Тираспольской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах, создав угрозу распространения пламени на весь дом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении участвовали 46 спасателей и 14 единиц техники. Из здания эвакуировали четырех человек.

В результате происшествия погибла 62-летняя женщина, еще два человека получили травмы. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог, правоохранительные органы выясняют обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что поджог мог стать причиной возгорания в доме на Витебской в Нижнем Новгороде.

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