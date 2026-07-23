В Нижнем Новгороде собака выдала приставам спрятавшегося в диване хозяина

Неплательщик алиментов из Нижнего Новгорода спрятался от судебных приставов в диване, но его выдала собственная собака, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что 56-летний мужчина задолжал по алиментам несовершеннолетнему сыну свыше 220 тысяч рублей, а уведомления судебных приставов игнорировал. Против него было возбуждено уголовное дело, но и от органов дознания нижегородец скрывался. В результате его объявили в федеральный розыск.
В квартире должника судебные приставы обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг складного дивана. Оказалось, что внутри мебели находится скрывавшийся гражданин. При этом он никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию, отметили в ведомстве.
Тем не менее мужчину извлекли из дивана и доставили в районное отделение ФССП, где допросили в качестве подозреваемого. Если неплательщик не вернет сыну долг, то ему грозит до года лишения свободы.