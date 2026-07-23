В Омске ребенок погиб из-за обрушения заброшенного здания

СК РФ по Омской области сообщает в четверг, 23 июля 2026 года, о возбуждении уголовного дела по факту смерти 13-летнего мальчика в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного здания (ч. 1 ст. 109 УК РФ).