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В Омске ребенок погиб из-за обрушения заброшенного здания

Трагедия произошла в Ленинском административном округе.

Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

СК РФ по Омской области сообщает в четверг, 23 июля 2026 года, о возбуждении уголовного дела по факту смерти 13-летнего мальчика в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного здания (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«По данным следствия, сегодня около 18 часов на 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, расположенному по улице Соцгородок города Омска, обрушилась часть кирпичной кладки стены разрушенного здания. Ребенок погиб на месте происшествия», — передает ведомство.

Сообщается, что место ЧП осматривают следователи, допрашиваются очевидцы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности аварийного объекта недвижимости, заявили в региональном СК.