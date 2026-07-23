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Жительница Канавинского района погибла в огне

Пожар произошел на улице Тираспольской.

Источник: Время

62-летняя женщина погибла в результате возгорания трехэтажного жилого дома на улице Тираспольской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Огонь охватил кровлю, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах. Существовала угроза распространения огня на все здание. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению были привлечены 46 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

«К сожалению, не обошлось без жертв. В результате происшествия погибла женщина. Еще два человека пострадали, четверо были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара, по словам специалистов, стал поджог. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее мы писали о поджоге жилого дома на улице Витебской.

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