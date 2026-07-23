Тысячи людей остались без света после урагана в Борском округе

Непогода привела к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередачи. Без света одномоментно остались 4,7 тысячи жителей 32 населенных пунктов. За первые три часа специалисты восстановили подачу ресурса на половине объектов, а к полуночи полностью запитали водозаборы и насосные станции.