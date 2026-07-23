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Тысячи людей остались без света после урагана в Борском округе

Из-за урагана без света остались около 4700 жителей в 32 населенных пунктах Борского округа.

Почти все дома Борского округа подсоединили к электросети после прошедшего грозового фронта. Об этом сообщил глава городского округа Бор Алексей Боровский в социальных сетях.

Непогода привела к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередачи. Без света одномоментно остались 4,7 тысячи жителей 32 населенных пунктов. За первые три часа специалисты восстановили подачу ресурса на половине объектов, а к полуночи полностью запитали водозаборы и насосные станции.

На данный момент расчищены ключевые магистрали и тротуары, электроснабжение вернули в большинство поселков. Энергетики отрабатывают точечные заявки по отдельным домам и улицам. На полную ликвидацию последствий стихии и уборку упавших деревьев во дворах уйдет около недели.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода проверил последствия шторма.