Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детсаду Ингушетии

По словам местных жителей, воспитатели не вызвали скорую и не предупредили родителей. Девочку отдали уже одетой, а оторванный палец положили под стопу. Родные удивлены, что ребенок не плакал и не звал на помощь. Они предполагают, что травму могли обезболить.